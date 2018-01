Alle vrije scholen onder één koepel 02u34 0 Aalter De vrije basisscholen van Tabor in Aalter-Brug, Bellem, Lotenhulle en Maria-Aalter gaan samensmelten met de scholen van de Broeders van Liefde. Alle vrije scholen komen zo onder dezelfde koepel.

Alle vrije scholen uit de ruime regio Aalter komen zo binnenkort onder het bestuur van de vzw Provincialaat der Broeders van Liefde. "Voorlopig verandert er niet veel", zegt Kris Van Landeghem van de Broeders van Liefde. "Alle scholen behouden hun naam en profiel. Alle personeelsleden blijven verbonden aan hun eigen scholen, maar de uitdagingen waarmee schoolbesturen te maken krijgen, worden elk jaar groter. Dit is vooral een bestuurlijke optimalisatie van schoolbesturen en schaalvergroting."





De Broeders hebben niet alleen het Emmaüsinstituut in Aalter, maar ook scholen in Nevele en Knesselare. "Beide schoolbesturen zijn ervan overtuigd dat ze samen sterker worden om eigentijds, warm en geïnspireerd onderwijs te geven aan meer dan 4.000 leerlingen uit de regio", zegt Kris Van Landeghem nog. (JSA)