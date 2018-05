AD Delhaize wordt verbouwd 05 mei 2018

De AD Delhaize in de stationsbuurt van Aalter wordt momenteel grondig verbouwd. Tijdens de werken blijft de winkel open.





"Er komen heel wat nieuwigheden aan", zegt zaakvoerder Olivier Dupon. "Er komt een rijpingskast in de beenhouwerij, en de bakkerij wordt een open atelier. Er blijven zeven traditionele kassa's, maar ook een snelzone met selfscanners. Er komt een apart viseiland met verse vis, een gang van meer dan dertien meter vol wereldvoeding, schermen met de nieuwste promoties en bredere gangen. De winkel gaat van 1.350 naar 1.866 vierkante meter verkoopruimte, dus veel meer ruimte in de winkel."





De opening is gepland op donderdag 28 juni. Die week zullen heel wat promoties en gratis producten aangeboden worden. (JSA)