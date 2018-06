AD Delhaize even dicht voor verbouwing 19 juni 2018

02u30 0

De AD Delhaize aan het station in Aalter moet eind deze week even dicht voor de laatste fase van de verbouwingen. Er werd de voorbije weken al flink getimmerd en geklopt in de winkel, maar de winkel bleef wel open. "Op vrijdag 22 juni sluit de winkel al om 18 uur in plaats van om 21 uur", zegt zaakvoerder Olivier Dupon. "Van zaterdag 23 juni tot en met woensdag 27 juni is de winkel volledig dicht voor de verbouwingen. Op donderdag 28 juni om 8 uur heropenen we in het nieuw concept met een vernieuwde winkel", aldus zaakvoerder Dupon. (JSA)