Academie lanceert Muziekatelier 05 juni 2018

De Academie voor Muziek, Woord en Dans in Aalter gaat volgend schooljaar van start met het Muziekatelier. De structuur van de Academie wordt overhoop gegooid. "Ook inhoudelijk zal er vanaf september heel wat veranderen", zegt schepen van Cultuur Martine Bergez (CD&V). "We vertrekken nog meer dan vroeger vanuit de beleving. Zo wordt de Algemene Muzikale Vorming of notenleer vervangen door een totaal nieuw vak: het Muziekatelier. In dat atelier staan doen, beleven en samen spelen op de eerste plaats. De leerkrachten van de Academie gebruiken hiervoor ook een totaal nieuwe leermethode." Er start ook een kinderkoor en een instaporkest, zodat ook de jonge beginners het plezier van samen musiceren kunnen ervaren. Daarnaast komen er een aantal specialisaties: oude muziek, een klanklab en speltheater. Binnenkort zijn er opendeurdagen. Alle info: www.aalter.be/academie. (JSA)