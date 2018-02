Aanschuiven op N44 13 februari 2018

De komende dagen is het aanschuiven op de N44 in Aalter, de gewestweg tussen de E40 in Aalter en Maldegem.





Er is verkeershinder voor het verkeer dat vanuit de richting Maldegem komt, en richting E40 in Aalter rijdt. Net over de brug van Aalter-Brug werd een stukje rijweg van amper twee op drie meter vernieuwd. Maar dat vernieuwde vak is enkele dagen afgesloten om uit te drogen, waardoor al het verkeer op één rijvak moet. Gisterenavond tijdens de avondspits was het daardoor al meer dan tien minuten aanschuiven. Tijdens de ochtendspits is het daar nog drukker, dus zal de hinder nog groter zijn. "Gelukkig zal de hinder niet lang duren", zegt burgemeester Patrick Hoste (CD&V) van Aalter. "Het afsluiten moet volgens AWV maar enkele dagen gebeuren, waardoor de Knokkeweg tegen het einde van de week weer open gaat." (JSA)