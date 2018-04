Aanleg fietspad begint deze maand 03 april 2018

Deze maand wordt gestart met de voorbereidingen voor de aanleg van het langverwachte fietspad tussen Aalter en Bellem.





Het fietspad komt langs de Bellemstraat en de Bellemdorpweg. "Als voorbereiding zullen de nutsmaatschappijen begin april starten met de aanpassingen in de Bellemdorpweg", zegt waarnemend burgemeester Patrick Hoste (CD&V). "Deze werken zullen een maand duren. Nadien volgen de huisaansluitingen, en ondertussen start de aannemer al met de werken in de Bellemstraat." Op donderdag 19 april om 19.30 uur is er een infovergadering in het auditorium van het gemeentehuis, Europalaan 22. Info: 09/325.22.00. (JSA)