Aalterse Zwemvereniging in de bres voor ouders die kind verliezen Joeri Seymortier

26 november 2018

10u19 0 Aalter De Aalterse Zwemvereniging (AZ) springt deze week in de bres voor het goede doel, tijdens de zwembaddagen.

Vanaf nu tot en met zaterdag 1 december is er heel wat te beleven in het zwembad van Aalter. “We zwemmen voor het goede doel en kozen voor de vzw Boven de Wolken”, zegt secretaris Agnes Verniest. “Deze vzw staat ouders bij die een kindje verloren hebben. Tijdens de Aalterse zwembaddagen, die nog duren tot en met 1 december, laten de zwemmers hun warme hart en zwemtalenten zien in verschillende zwembadproeven. Ze worden gesponsord door familie en vrienden. De hele week wordt ook de cafetaria van het Sportpark open gehouden voor het goede doel. We hopen op veel supporters, zodat we de vzw Boven de Wolken een mooi bedrag kunnen schenken.”

Het volledige programma vind je op www.azaalter.be.