Aalterse brandweerman en rallypiloot stelt nieuwe wagen voor Jeffrey Dujardin

01 maart 2019

18u02 0 Aalter De Aalterse brandweerman Eddy Van de Vivere heeft gisteren zijn nieuwe rallywagen voorgesteld voor het Vlaams kampioenschap. Naast de rally is ook brandweerman in Aalter. “Het is een moeilijke combinatie. Er kruipt heel wat tijd in de rally. Maar je moet er iets voor over hebben.”

“Wij hebben beslist om een Subaru Impreza aan te schaffen. Het is een betrouwbare wagen en heeft een heel laag chassis met een super ophanging. Wat zorgt voor een goede wegligging” De wagen heeft standaard 360 pk, met topsnelheden over. Hij doet mee aan het N-kampioenschap, voor standaardwagens waarbij er niks aan de motor veranderd is. “We gaan proberen om in het kampioenschap de top drie te halen.”