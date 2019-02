Aalters koppel neus aan neus met Inspectiedienst Dierenwelzijn nadat ze 18 honden moeten afstaan OSG

19 februari 2019

17u58 0 Aalter Een koppel uit Aalter riskeert voor de Gentse rechtbank boetes tot 4.800 euro omdat ze volgens de Inspectiedienst Dierenwelzijn achttien honden hielden in een onleefbare toestand. Het koppel stelt dat uit niets blijkt dat de honden ongezond of ongelukkig waren, en wil de dieren terug.

De inspectie van de Vlaamse Gemeenschap kreeg het koppel begin 2017 in de gaten. De politie kwam meermaals op bezoek, ook in augustus vorig jaar nog, toen alle honden door de politie van Aalter-Knesselare meegenomen werden naar het asiel in Melle. Volgens het parket leefden de dieren, vier volwassen honden en twee nestjes puppy’s, in onleefbare en onhygiënische omstandigheden. De inspecteurs spreken onder meer van stank en uitwerpselen in de woning. Het parket wil 4.800 euro boete, en eist ook een verbod om dieren te houden.

Het koppel ontkent alles met klem. Ze claimen dat het onderzoek geen objectieve elementen aanbrengt waaruit blijkt dat de honden ongezond zijn. De dieren, Duitse en Australische herdershonden, werden nochtans onderzocht door een dierenarts, maar het verslag steekt niet in het dossier. “Als daaruit zou blijken dat de honden ziek of ondervoed waren: geloof me, dan zat dat verslag zeker en vast in het dossier", sneerden de advocaten van het duo. “Alle vaststellingen zijn subjectief. Er zijn enkel twee vage, zwart-witte foto’s. Op basis van zo’n onderzoek een zware veroordeling uitspreken: dat is een brug te ver.”

Ondertussen zijn de honden al een halfjaar weg van hun thuis. Na het vonnis, binnen precies één maand, krijgen ook de dieren eindelijk rust.