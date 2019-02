Aalternaar biedt exclusieve Porsche uit 1971 aan in ‘Stukken van Mensen’ Joeri Seymortier

16 februari 2019

12u48 0 Aalter Xavier Molenaar uit Lotenhulle bij Aalter trekt maandagavond met een exclusieve sportwagen naar ‘Stukken van Mensen’ op Vier.

Xavier Molenaar is de man achter de Oldtimerfarm, en heeft zowat 500 auto’s in beheer. “In het programma pakken we uit met onze exclusieve Porsche 911 Targa uit 1971”, zegt Xavier Molenaar. “Het unieke aan de wagen is dat hij nog niet gerestaureerd is, en dat is uitzonderlijk voor een wagen van bijna vijftig jaar oud. Hij is nog in perfecte staat, en inderdaad één van de paradepaardjes uit onze collectie. Wat de waarde is? Daarvoor moet je maandagavond naar VIER kijken.”

De Porsche is alvast spek naar de bek van experte Sofie: “Het is echt een mooie wagen. Vorige zomer heb ik nog rally gedaan met dit soort auto, en heb ik zelfs gewonnen”, zegt de vrouw.