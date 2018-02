Aalterbon over de 130.000 euro 02 februari 2018

De Aalterbon, de cadeaubon die enkel bij de middenstand van Aalter gebruikt kan worden, heeft in 2017 een recordjaar gehad.





Er werd sinds de lancering in december 2014 al voor meer dan 130.000 euro aan Aalterbonnen verkocht. "We zitten op kruissnelheid", zegt schepen van Middenstand Philippe Verleyen (CD&V). "De verkoop groeide vorig jaar met 15 procent tegenover 2016, en zelfs met twintig procent tegenover 2015. Er werden vorig jaar maar liefst 1.848 bonnen van 10 euro en 976 bonnen van 25 euro verkocht. Goed voor 42.880 euro. Een som die ten goede komt aan de Aalterse handelaars."





Je kan de Aalterbon verzilveren bij 125 deelnemende lokale handelaars. Info op www.aalter.be/aalterbon. (JSA)