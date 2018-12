Aalter wordt volgend jaar startplaats voor Grote Prijs Jean-Pierre Monseré Joeri Seymortier

07 december 2018

10u19 0 Aalter Aalter haalt in 2019 opnieuw een grote koers binnen. De start van de Grote Prijs Jean-Pierre Monseré zal op 10 maart in Aalter gegeven worden.

Na enkele jaren de Enecotour en dit jaar nog de BinckBanck Tour, wordt volgend jaar gekozen voor een start van de Grote Prijs Jean-Pierre Monseré. Dat sportfeest staat gepland op zondag 10 maart 2019 aan het gemeentehuis van Aalter. “We zijn blij dat we volgend jaar opnieuw een groot wielerevent binnen halen”, zegt schepen van Evenementen Dirk De Smul (CD&V). “Knesselaars burgemeester Erné De Blaere was vroeger een persoonlijke vriend van de veel te vroeg gestorven renner Monseré. Zo zijn de organisatoren in Knesselare terecht gekomen. Maar omdat we volgend jaar de nieuwe fusiegemeente Aalter zijn, vond ook collega De Blaere het beter om die start in Aalter te houden. Wij hebben hier ervaring met dergelijke grote organisaties.”

De officieuze start van de wedstrijd zal aan het gemeentehuis gegeven worden. Dan volgt een plaatselijke rond van tien kilometer, de officiële start, en dan een rit door de acht dorpen van de nieuwe fusiegemeente.