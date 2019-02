Aalter wil oud klooster Knesselare kopen (maar niemand weet waarom en wat het kost) Site van 13.000 vierkante meter biedt pak mogelijkheden Joeri Seymortier

13 februari 2019

10u58 0 Aalter De nieuwe fusiegemeente Aalter gaat het oude klooster in de Kloosterstraat in Knesselare kopen. Alleen: wat er mee gaat gebeuren en hoeveel het gaat kosten weet vandaag niemand. Een schatting moet de prijs bepalen, en een grote studie over de openbare gebouwen van Knesselare moeten de invulling van het klooster bepalen.

Pieter De Crem lanceerde het idee om het oude klooster van Knesselare aan te kopen vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen. Geen loze verkiezingsbelofte, want de gemeenteraad van de nieuwe fusiegemeente heeft de aankoop van het oude klooster nu al principieel goedgekeurd. De oppositie stemde niet mee, omdat zij het hele dossier een blanco cheque vinden. Niemand weet vandaag wat het oude klooster zal kosten, en wat de gemeente er precies mee gaat doen.

“Die mensen moeten de werkwijze van een openbaar bestuur misschien nog leren kennen”, zegt waarnemend burgemeester Patrick Hoste (CD&V). “Dit is de enige juiste manier van werken. We weten dat de Broeders van Liefde het klooster in Knesselare willen verkopen. Nu moet de waarde van het gebouw geschat worden door een commissaris van het agentschap Binnenlands Bestuur. Zo werkt het systeem nu eenmaal. Van zodra de prijs van de kloostersite geschat is, kunnen wij onderhandelen. Dan komen we met de afgesproken aankoopprijs naar de gemeenteraad, en die moet dan beslissen of er gekocht wordt of niet. Dat heeft helemaal niets met een blanco cheque te maken. Zo is de procedure nu eenmaal.”

Grote tuin

Ook wat de gemeente met het gebouw wil doen, is vandaag nog onduidelijk. Het gebouw is sowieso zwaar verouderd. Of het helemaal afgebroken wordt, of er voor een grondige renovatie gekozen wordt, moet uitgezocht worden. “De site heeft enorm veel mogelijkheden”, zegt burgemeester Hoste. “Er zijn heel wat gebouwen, en achteraan is er een hele grote tuin. We gaan een grondige studie uitvoeren om te zien welke behoeftes er nog zijn in Knesselare. Welke diensten zijn daar nodig en hoe zijn die vandaag gehuisvest? Het kan een mix zijn van gemeentediensten, ruimte voor verenigingen, en zeker ook extra groene speelruimte. De site ligt net naast de school. We moeten die plaats echt optimaal benutten.”

13.000 vierkante meter groot

De site van het klooster is 13.000 vierkante meter groot. Het oudste deel van het klooster dateert van 1856. De gebouwen aan de straatkant zijn de vroegere meisjesschool, en er naast staat de oude directeurswoning. Die twee laatste zijn nog bewoond, maar het klooster is helemaal leeg. De laatste bestemming van het klooster was een opvang voor asielzoekers. Groen vindt de locatie niet ideaal, en zou een nieuwe stek voor de verenigingen liever rond de sportsite zien. “Daar is sowieso meer parkeergelegenheid”, klinkt het nog.