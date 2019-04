Aalter wil geparkeerde vrachtwagens weg uit straatbeeld Joeri Seymortier

18 april 2019

11u27 0 Aalter De gemeente Aalter werkt aan een plan om geparkeerde trucks en opleggers uit het straatbeeld te krijgen.

Het centrum van Aalter wordt momenteel helemaal vernieuwd, en ook het afrittencomplex E40 in Aalter moet tegen het einde van het jaar klaar zijn. Tegen die tijd wil de gemeente de mobiliteit in het centrum grondig anders sturen. “We gaan ook strenger worden voor vrachtwagens en opleggers die zomaar in straten geparkeerd worden”, zegt titelvoerend burgemeester Pieter De Crem (CD&V). “Dat kan zomaar niet. Die geparkeerde vrachtwagens ogen niet mooi en zijn vaak hinderlijk voor de buurt. Natuurlijk gaan we niet zomaar een verbod opleggen. We willen dat doen in een goede verstandhouding met de transporteurs en de bedrijven.”

Aan een grote vrachtwagenparking als alternatief denkt Aalter niet. In Zomergem is die er bijvoorbeeld wel. “Het is niet aan de gemeente om een alternatief te voorzien. Het zijn de bedrijven zelf die er voor moeten zorgen dat hun vrachtwagens ’s avonds en ’s nachts een veilige plek hebben”, vindt De Crem nog.