Aalter wil geen statiegeld op blik 06 maart 2018

De gemeente Aalter sluit niet aan bij de zogenaamde Statiegeldalliantie. Dat is een vereniging van heel wat gemeenten en ook Natuurpunt en de Bond Beter Leefmilieu die eist dat er statiegeld ingevoerd wordt op blikjes en plastic flessen. Groen Aalter vraagt de gemeente om in te stappen, maar dat ziet Aalter niet zitten.





"Voorstanders beweren dat veertig procent van het zwerfvuil uit blikjes en plastic flessen bestaat. Maar met statiegeld ga je het probleem van zwerfvuil niet oplossen", zegt waarnemend burgemeester Patrick Hoste (CD&V). "In Aalter loopt een schitterend proefproject van de paarse p+md-zak, waarin veel meer plastic mag dan in een gewone blauwe zak. Het zijn net die blikjes en plastic flessen die bij de recyclage een beetje geld opbrengen. Als we die uit onze paarse zak halen, dan zal geen enkel bedrijf het ander plasticafval nog willen verwerken. Geen fan van dat statiegeld dus." (JSA)