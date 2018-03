Aalter Sportief fietst nieuw seizoen op gang 07 maart 2018

Wielertoeristenclub Aalter Sportief het nieuw zomerseizoen officieel in gefietst. Voor de eerste rit schoven 37 leden eerst aan voor de traditionele koffietafel in clublokaal Taverne Sparrenhof. Nadien was er de gebruikelijke groepsfoto. "Fietsliefhebbers die op zoek zijn naar een leuke club, kunnen steeds bij ons aansluiten", zegt Jean Luc Grammens. "Ze mogen altijd twee ritten op proef meerijden voordat ze beslissen of ze al dan niet lid willen worden van WTC Aalter Sportief."





Info: 0473/89.84.99 of jeanluc561@telenet.be.





(JSA)