Aalter Promt klaar voor jubileumeditie 12 april 2018

Aalter Promt viert komend weekend de tiende editie. Het tweejaarlijks muziekfeest van MuzikAalter is na twintig jaar uitgegroeid tot een vaste waarde.





"We zijn in 1999 begonnen als afsluiter van de viering '1.025 jaar Aalter', zegt Stijn Slabbinck. "Heel wat gastartiesten zijn intussen de revue gepasseerd. Samen met onder andere Sioen, De La Vega, Paul Michiels, Jef Neve, Patrick Riguelle, Marijn Devalck, Kurt Van Eeghem en Absynthe Minded beleefden we de afgelopen twintig jaar onvergetelijke momenten."





Op vrijdag 13 en zaterdag 14 april in het gemeentelijk Sportpark van Aalter. Met Lady Linn, Pieter Peirsman van Hooverphonic en Peter Versluys. Freek Braeckman is de gastheer.





Info: www.aalterpromt.be. (JSA)