Aalter promoot Knesselare in gemeenteblad 11 augustus 2018

02u29 0

De fusie tussen Aalter en Knesselare gaat maar op 1 januari 2019 in, maar dat belet de gemeente Aalter niet om Knesselare nu al volop mee te nemen in de gemeentelijke promotie. In het gemeentelijk infoblad TotAalter dat nu in heel Aalter in de brievenbus gedropt werd, worden de inwoners van Aalter uitgenodigd om dit weekend ook in Knesselare te gaan feesten. Daar staat zondag Cogetama Fest gepland, en kan je zaterdag en zondag ook naar Wings and Wheels op het militair domein. "Met de fusie in het vooruitzicht blikken we in TotAalter ook graag al eens over de gemeentegrenzen heen, en laten we de inwoners van Aalter ook graag kennis maken met enkele interessante activiteiten in Knesselare", klinkt het bij het schepencollege.





(JSA)