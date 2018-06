Aalter Lacht brengt vertier met stand-up comedy 02 juni 2018

Voetbalclub Daring Maria-Aalter organiseert op zondag 3 juni Aalter Lacht. Vanaf 15.30 uur is er stand-up comedy van Peter Vermersch, Bart Vantieghem en MC Kevin Van den Einde. In het gemeentelijk ontmoetingscentrum, Oude Kantschoolstraat in Maria-Aalter. Kaarten kosten 10 euro. Wie wil, kan vooraf ook inschrijven voor een etentje. Kaarten in café 't Hoekske bij Gino op 0475/31.85.81. (JSA)