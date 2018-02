Aalter krijgt label 'Hartveilige gemeente' 13 februari 2018

Aalter heeft het label van 'Hartveilige gemeente' binnengehaald. Daarvoor moest minstens tien procent van het gemeentepersoneel de opleiding 'Reanimeren en Defibrilleren' van het Rode Kruis volgen. "Bij ons namen 26 personeelsleden deel aan de cursus en daardoor krijgen we het label", zeggen schepenen Bieke De Neve en Luc De Meyer. "In de loop van het jaar zullen we ook cursussen organiseren voor de bevolking van Aalter. In onze gemeente hebben we ondertussen al acht hartstarters of zogenaamde AED-toestellen hangen. Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk mensen die kunnen gebruiken."





(JSA)