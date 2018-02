Aalter krijgt label 'Hartveilige gemeente' 27 februari 2018

Aalter heeft het label 'Gemeente met een hart' binnengehaald. Het label werd uitgereikt door de plaatselijke vertegenwoordigers van het Rode Kruis Vlaanderen. "Om dit label binnen te halen moest minstens drie procent van de Aalternaren tussen 18 en 70 jaar bloed geven", zeggen de schepenen Bieke De Neve (CD&V) en Luc De Meyer (N-VA). "In Aalter hadden we vorig jaar 1.025 unieke bloedgevers. Dat is dus 7,6 procent van de Aalternaren tussen de 18 en 70 jaar. We mogen ons één jaar lang 'Gemeente met een hart' noemen. We hebben nog meer ambitie en willen doorgroeien naar tien procent."





(JSA)