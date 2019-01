Aalter krijgt 185.000 euro van provincie voor fietspad Bellemdorpweg Joeri Seymortier

14 januari 2019

09u55 0 Aalter Aalter krijgt 185.000 euro subsidie van de provincie Oost-Vlaanderen voor de aanleg van het fietspad in de Bellemdorpweg.

Het nieuwe fietspad in de Bellemstraat in Aalter ligt er al, en momenteel wordt gewerkt aan een nieuw fietspad in de Bellemdorpweg in Bellem. De provincie betaalt het volledige dossier en geeft ruim 185.000 euro aan de gemeente Aalter. “De provincie wil iedereen aanmoedigen om voor korte verplaatsingen naar school, naar het werk of de winkel de fiets te gebruiken”, zegt gedeputeerde Riet Gillis. “Daarom ondersteunen we gemeenten bij de aanleg van nieuwe fietspaden en het eventueel plaatsen van verlichting langs deze fietspaden.”