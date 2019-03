Aalter is geld kwijt nadat Grote Prijs Monseré wordt afgelast door stormweer: “Het kostte ons veel meer dan enkel de 25.000 euro startgeld” Joeri Seymortier

14 maart 2019

09u30 0 Aalter De gemeente Aalter is haar geld kwijt nadat de koers Grote Prijs Jean-Pierre Monseré afgelopen zondag door het stormweer afgelast werd.

Aalter betaalde afgelopen zondag 25.000 euro startgeld om de Grote Prijs Jean-Pierre Monseré te laten starten aan het gemeentehuis. De renners zouden naar Roeselare rijden, en het slot van de rit zou zelfs op televisie uitgezonden worden. Maar de zware storm van zondag deed de UCI beslissen om niet te starten. Uiteindelijk werd zelfs de hele wedstrijd afgelast. Oppositiepartijen waaronder Vlaams Belang vragen zich af of de gemeente contractueel of via de verzekering een deel van het startgeld kan terugvragen, maar dat zal niet gebeuren.

Overmacht

“Het startbedrag van 25.000 euro was op voorhand betaald”, zegt schepen Dirk De Smul (CD&V). “Als je de stormschade van afgelopen zondag ziet, is het achteraf een verstandige keuze geweest om de renners niet te laten starten. Jammer, maar zo’n uitzonderlijke weersomstandigheden zijn gewoon overmacht. Wij hebben in Aalter wel de ploegenvoorstelling en ook de promotie vooraf natuurlijk allemaal gehad. Het enige wat niet gebeurd is, is de eigenlijke start van de renners en de plaatselijke ronde door Aalter. We zitten binnenkort nog samen met de organisatoren om verdere details te bespreken. Maar ik denk niet dat daar nog iets te recupereren valt.”

Veel meer dan 25.000 euro

De start van de koers heeft de gemeente veel meer gekost dan het startbedrag van 25.000 euro. Er waren ook heel wat logistieke kosten om de startplaats in te richten. “Die juiste becijfering moet nog gebeuren”, zegt schepen De Smul nog.