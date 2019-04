Aalter deelt meer dan 40.000 euro uit aan zeven feestcomités Joeri Seymortier

11 april 2019

11u58 0 Aalter De nieuwe fusiegemeente Aalter deelt 40.194 euro uit aan de zeven feestcomités in Aalter en Knesselare.

De zomer is in zicht, dus mag er goed gefeest worden in Aalter. “Het feestcomité van Knesselare-Ursel krijgt 15.000 euro steun”, zegt schepen Dirk De Smul (CD&V). “De Zomerkermis in Ursel vindt plaats van vrijdag 7 juni tot en met maandag 10 juni. Die van Knesselare van zaterdag 6 juli tot en met dinsdag 9 juli. De Pierlalakermis van Ursel staat gepland in het weekend van 8 september.”

Feestcomité D’ Oude Smisse in Maria-Aalter ontvangt 4.204,8 euro voor de organisatie van de Meikermis, van vrijdag 10 tot en met maandag 13 mei, en de Augustuskermis van vrijdag 23 tot en met woensdag 28 augustus. Het feestcomité Stoasiebuize voor de stationsbuurt van Aalter-centrum klokt af op 5.130,9 euro. “Met dat bedrag organiseren ze Stoasiekirmesse, tijdens het Pinsterweekend van vrijdag 7 tot en met maandag 10 juni”, zegt schepen De Smul.

In Lotenhulle organiseert vzw Sport & Vermaak Lotenhulle de Voorjaarskermis van vrijdag 14 tot en met woensdag 19 juni, en de Najaarskermis van vrijdag 4 tot en met zaterdag 12 oktober. Daarvoor mag het rekenen op 4.543,2 euro gemeentelijke steun. Poeke viert kermis van vrijdag 21 tot en met zondag 23 juni, en van vrijdag 13 tot en met zondag 15 september. Feestcomiteit Poeke ontvangt 3.321 euro subsidie.

In Aalter-Brug is het kermis van vrijdag 5 tot en met maandag 8 juli, goed voor 3.621 euro. Het feestcomité Testedoene van Bellem organiseert met haar subsidies van 4.374 euro de Augustuskermis, van donderdag 15 tot en met zondag 18 augustus, en de Oktoberkermis van vrijdag 25 tot en met zondag 27 oktober.