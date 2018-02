Aalter betaalt 60% politiekosten 27 februari 2018

In de nieuwe politiezone Aalter-Lowazo zal Aalter (het huidige Aalter en Knesselare) zestig procent van de kosten voor haar rekening nemen, de fusiegemeente Lievegem (Lovendegem, Zomergem en Waarschoot) betalen de overige veertig procent. Na het vertrek van Nevele uit de Lowazone zou de politiezone niet langer financieel leefbaar geweest zijn, daarom werd aansluiting gezocht bij de politiezone Aalter-Knesselare. Er is ook afgesproken dat het korps van Aalter-Lowazo zal stijgen tot een capaciteit van 137 man tegen 2020. De interventieploegen zullen opereren vanuit Zomergem, de wijkwerking in zowel Waarschoot als Lovendegem zou worden versterkt. (GRG)