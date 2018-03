83 en nog altijd 'leading lady' kaartclub ANTOINETTE MATTHYS AL 30 JAAR AAN INSCHRIJVINGSTAFEL JOERI SEYMORTIER

16 maart 2018

02u37 0 Aalter 83 jaar is ze intussen: Antoinette De Vreese-Matthys. Maar de inschrijvingstafel van dameskaartclub Domino in Aalter wil ze niet afgeven. De kaartclub bestaat precies 30 jaar en al die tijd staat Antoinette in voor de inschrijvingen en alle administratie.

Een kaartclub die enkel dames rond de tafel zet, heb je niet overal. Precies dertig jaar geleden werd er wel eentje opgericht in de Domino in Aalter. Monique Vrient stond daar toen achter de toog en legde graag een kaartje. Ze kon dertig jaar geleden enkele vriendinnen warm maken om mee te doen. "Onze mannen gingen elke maandag naar 'de schieting' en wij zochten ook een tijdverdrijf", vertelt Antoinette Matthys. "Omdat Monique heel graag met de kaarten speelde, zijn we een dameskaartclub gestart. Ons eerste reglement was kort, maar duidelijk: er mochten geen mannen binnen en er mochten ook geen sigaretten gerookt worden. Een dameskaartclub was in die tijd uniek in Vlaanderen. Blij dat we dertig jaar later nog altijd bestaan."





Tot in de keuken

Antoinette zat van de eerste dag aan de inschrijftafel en doet dat op haar 83ste nog altijd met evenveel inzet. Met een Hoegaarden erbij verzorgt ze de administratie tot in de puntjes. Ze heeft ook alle jaarboeken van de kaartclub gespaard. Van de 23 vrouwen die in 1988 gestart zijn bij de kaartclub, zijn er nu nog vijf in de running. Naast Antoinette zijn dat Mieke Arickx, Mireille De Boever, Linda Loontjens en Rosa Vereecke. "Ik had dertig jaar geleden nog nooit gekaart, maar ik zag dat wel zitten", vertelt Antoinette. "We hebben topjaren gekend, waarbij de Domino te klein was. Er zijn zelfs tijden geweest dat een deel van de leden in de keuken moest kaarten. Nu hebben we nog een 25-tal leden. Sommige hebben afgehaakt door ouderdom, of zijn er jammer genoeg niet meer. We kunnen gerust nog wat versterking gebruiken. Elke eerste maandag van de maand maken we er een gezellige avond van. Hoe lang ik nog aan die inschrijvingstafel zal zitten? Zo lang mijn gezondheid het toelaat, geef ik niet op."





In de damesclub wordt Antoinette op handen gedragen. "Bij Antoinette is alles altijd tot in de puntjes geregeld. Hoedje af dat ze dit al dertig jaar doet", zegt Mireille De Boever. "Waarom wij vrouwen zo graag kaarten? Het gaat ons vooral om de gezelligheid. Wij kaarten op een avond misschien wel 'een boom' minder dan de mannen, omdat wij tussendoor wat meer 'tetteren'. Maar gezellig is het altijd. Ik herinner mij nog de beginjaren, met Monique achter de toog. De kaarting voor ze op reis vertrok, zette ze altijd de flessen korte drank op de toog, omdat de overschotjes op moesten. Niemand mocht naar huis voor de flessen leeg waren. Dat waren nog eens tijden", lacht Mireille nog.