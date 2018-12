8.000 planten aangetroffen op 10 cannabisplantages in West- en Oost-Vlaanderen: drie verdachten in de cel Wouter Spillebeen

13 december 2018

18u36 0 Aalter Meer dan 8.000 cannabisplanten, 36 kilogram geoogste cannabis, minstens 400.000 euro cash en tien koeltrailers met kweekinstallaties, dat is het resultaat van een maandenlang onderzoek naar een drugsbende in Oost- en West-Vlaanderen. Bij huiszoekingen werden tien verdachten opgepakt, waarvan er drie aangehouden blijven. “Dit is voor ons zeker een van de grootste vangsten ooit”, reageert politiezone Aalter-Knesselare, die een belangrijke rol speelde bij het onderzoek.

In maart 2018 startte de Federale Gerechtelijke Politie (FGP) in opdracht van het parket Oost-Vlaanderen een onderzoek op naar een georganiseerde vereniging. Die hield zich bezig met het opzetten van industriële cannabisplantages. Het onderzoek wees eerst in de richting van een grote plantage in Merendree, waar maar liefst 5.000 planten werden aangetroffen.

Koeltrailers ingericht als plantages

Tegelijkertijd voerde de lokale politiezone Aalter-Knesselare een onderzoek naar een plantage in Aalter. Uiteindelijk ontdekten zij drie locaties waar de drugs gekweekt werden. De locatie in Aalter was niet meer actief, maar daar werd wel nog 27 kilogram cannabis aangetroffen, goed voor een straatwaarde van 216.000 euro. In een loods in Aalter vonden ze vijf koeltrailers die ingericht waren als plantage maar die op dat moment niet gebruikt werden en in Nazareth vonden ze een plantage met 150 planten. In Vinkt bleek de bende ook nog 120 planten te kweken.

De bende die voor de plantages verantwoordelijk was, bleek ook een opslagruimte te huren in Gent. Bij een zoeking in twee boxen ontdekten de speurders materiaal om een plantage op te zetten, zakken met cannabis, alarmpistolen en een vuurwapen, nummerplaten, en meer dan 400.000 euro cash.

Dossiers samengevoegd

De onderzoeken door de FGP en de lokale politie van Aalter-Knesselare vertoonde verbanden. “Die gaven aan dat het mogelijk over dezelfde bende ging”, duidt het parket Oost-Vlaanderen. “Hierop heeft het parket beslist om beide dossiers samen te brengen bij dezelfde onderzoeksrechter en het onderzoek te laten verderzetten door de FGP Oost-Vlaanderen in nauwe samenwerking met de PZ Aalter-Knesselare.”

Het onderzoek leidde de speurders nog naar plantages in Oostakker en Deinze en een loods met vijf ingerichte koeltrailers in Wetteren. Het onderzoek liep tot in West-Vlaanderen, waar in Gullegem een plantage met 1.500 planten en in Gistel een plantage in aanbouw ontmanteld werd. In Gullegem lag ook negen kilogram geoogste cannabis, goed voor een straatwaarde van 72.000 euro.

Bij huiszoekingen werden in totaal tien verdachten opgepakt. Drie Duitsers van 47, 54 en 57 jaar oud zijn aangehouden door de onderzoeksrechter. Vijf verdachten waaronder drie Belgen, een Duitser en een Armeniër zijn vrij onder voorwaarden. Een Litouwse verdachte is niet aangehouden maar wel in verdenking gesteld.

Iedereen opgepakt

Een 46-jarige Belg zou de spilfiguur zijn die de bende leidde. Hij werd in Portugal opgepakt en donderdag overgebracht naar België. Hij wordt vrijdag voor de onderzoeksrechter geleid.

De politiezone Aalter-Knesselare kan nog niet veel meer informatie geven over het lopende onderzoek, maar reageert trots op de rol die ze speelde bij het grootschalige onderzoek. “Zo goed als iedereen die met de bende te maken had, is opgepakt. We zijn niet meer actief op zoek naar personen”, duidt commissaris Tim D’Haene. “Voor ons is dit zeker een van de grootste drugsvangsten ooit.”