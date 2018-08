7.000 fans op volksfeest BinckBank Tour START RIT AALTER-ANTWERPEN ZET CENTRUM OP STELTEN JOERI SEYMORTIER

16 augustus 2018

02u35 0 Aalter De start van de rit Aalter-Antwerpen van de BinckBank Tour is gisteren in Aalter uitgedraaid op een volksfeest. Aan het gemeentehuis en in de centrumstraten verzamelden 7.000 wielerfans. "Aalter is gewoon wielergek", klonk het.

Aalter had al een wielertraditie met de Enecotour en ook de start van de BinckBank Tour gisteren heeft een volksverhuis naar het centrum veroorzaakt. Alles samen 7.000 mensen stonden de renners aan te moedigen. "Aalter heeft een jarenlange wielertraditie en de inwoners zijn blijkbaar echt wel wielergek", zegt schepen van Evenementen Dirk De Smul (CD&V). "Ik heb het geluk gehad om de plaatselijke ronde door Aalter mee te rijden, en dat was ronduit indrukwekkend om te zien. Overal langs het parcours stonden de mensen buiten, werden terrasjes uitgezet en werd een glas cava gedronken. Iedereen maakte er op zijn manier een gezellig feest van, en dat is ook de reden waarom we de BinckBank Tour naar Aalter halen. De horeca heeft kunnen meegenieten en ook de inwoners hebben een leuke dag beleefd."





In de bus

Heel wat fans gingen het dorp met de rennersbussen bezoeken. Onder hen ook een groep van de wielerploeg KVC Meetjesland uit Knesselare. "We komen de renners aanmoedigen, en mogen zelfs eens in de ploegbussen een kijkje gaan nemen", zegt Mathijs Cocquyt (12) uit Waarschoot. "Mijn papa keek vroeger altijd naar de koers, ik keek graag mee, en wou dat ook doen. Maar ik heb moeten wachten tot mijn 8 jaar om echt op de fiets te kunnen kruipen. Ik kijk enorm op naar Philippe Gilbert en Greg Van Avermaet. De kans is klein dat ik ooit zo goed word als hen, maar je moet natuurlijk altijd proberen je best te doen", zegt Mathijs.





Ook Arno De Muer (11) kwam kijken, en hij had daar een goede reden voor. "Ik kom supporteren voor mijn achterneef Frederik Backaert, hij rijdt bij de Wanty-Groupe Gobert", zegt Arno. "Ik wil zelf ook wel renner worden later, maar ik koers voorlopig zelf nog niet. Ik zie graag de eliterenners bezig, want die zijn vaak echt sterk in hun vak. Echt mannen om naar op te kijken."





Plaatselijk talent

Voor de start werd ook Senne Van De Velde op het podium geroepen. Hij is amper 15 jaar en woont in deelgemeente Bellem. Hij won deze zomer de Vuelta al Bajo Aragon in Spanje en werd door het gemeentebestuur in de bloemetjes gezet. "Ik ben beginnen koersen toen ik twaalf jaar was, en ik ben blij dat ik nu al een internationale vierdaagse kon winnen", zegt Senne. "Mijn ultieme droom? Elke jonge renner wil natuurlijk prof worden. Maar momenteel is het plezier van het koersen voor mij nog het belangrijkste", zegt Senne Van De Velde nog.