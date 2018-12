500 jongeren vieren overgang naar nieuwe jaar in jeugdcentrum Kadans Joeri Seymortier

29 december 2018

10u32 0 Aalter Jeugdcentrum Kadans in Aalter maakt zich op voor het laatste feestje van het jaar. Op maandagavond 31 december is er ‘De loatsten dag van ’t joar 2018!’.

Alles samen 500 jongeren komen feesten in Kadans, en gaan samen de overgang van oud naar nieuw vieren. De muziek komt van It’s Iben, Architect of Dance, Triple V, Carry On en Porters. De deuren gaan om 22 uur open, en de laatste DJ-set start om 4 uur ’s ochtends. Om middernacht zijn er gratis bubbels, en voor de blijvers zijn er ’s ochtends ook koffiekoeken.

Kaarten kosten 6 euro in voorverkoop en 8 euro aan de kassa. Info: www.jckadans.com.