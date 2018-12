32-jarige man krijgt 1 jaar cel met uitstel na verkrachting van minderjarigen: “Een door de wol geverfde seksmaniak” Ouders ontdekken feiten omdat beklaagde string en beha in hun boom komt hangen Jeffrey Dujardin

11 december 2018

12u04 0 Aalter Een 32-jarige man kreeg in in het hof van beroep één jaar cel met uitstel voor de verkrachting van twee minderjarige vrouwen uit Aalter. Hij moet zich wel laten behandelen voor zijn seksuele problematiek. “De man is een door de wol geverfde seksmaniak”, zei de procureur-generaal in beroep.

De 32-jarige man bleef in beroep volhouden dat het gebeurde met toestemming. De man lokte met een smoesje een 16-jarig meisje in een bestelwagen die op de parking van het gemeentehuis in Aalter geparkeerd stond. Daar kwam het tot seksueel contact. “Ze waren al even aan het chatten, hij maakte haar kop zot”, zei de advocaat van het slachtoffer, Jan De Winter. “Bij de feiten in de bestelwagen hoopte ze dat het snel voorbij zou zijn.” Twee maanden later kwam de man langs bij haar thuis, hij stuurde haar moeder naar boven met een smoesje. “Daar hadden ze een vluggertje.”

De ouders van het meisje ontdekten alles toen de man een string en beha in de boom aan hun huis kwam hangen, een cadeautje voor hun dochter. “Een door de wol geverfde seksmaniak. De pijn was niet te beschrijven”, zei de procureur-generaal die drie jaar cel met uitstel vorderde. De advocaat van de man, Kris Vincke, wou niet spreken over verkrachting. “Waarom zou zij hem binnenlaten bij haar thuis als ze eerder verkracht zou zijn door hem? Waarom riep ze haar moeder dan niet?” Hij zette ook een minderjarige uit Brugge ertoe aan om haar tepels en vagina te piercen.

In eerste aanleg kreeg de man ook één jaar cel met uitstel, maar werd hij vrijgesproken voor verkrachting. Het hof achtte de verkrachting bewezen en gaf de man een celstraf van één jaar met uitstel. Hij moet zich wel laten behandelen voor zijn seksuele problematiek.