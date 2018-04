304 bestuurders gaan te snel 18 april 2018

02u36 0

De politie van de zone Aalter-Knesselare heeft afgelopen weekend 304 bestuurders betrapt die te snel reden. Bij de controleactie van zondagnamiddag werden ook zwaantjes ingezet die de snelheidsduivels konden onderscheppen.





In totaal werden 4.312 voertuigen gescand - wat betekent dat veertien procent te snel reed. Negen bestuurders moesten hun rijbewijs onmiddellijk afgeven. Vijftien buitenlandse chauffeurs moesten ter plaatse hun boete betalen. Ook vandaag is er flitsgevaar in de zone van Aalter-Knesselare, want de politie neemt er deel aan de nationale 'flitsmarathon'. (OSG)