29 nieuwe straatnamen na fusie GEMEENTEN DOEN ZELF VOORSTEL, MAAR INWONERS KRIJGEN ZEGJE JOERI SEYMORTIER

31 januari 2018

02u46 0 Aalter Door de fusie moeten 29 straten in Aalter en Knesselare een nieuwe naam krijgen. Het gaat vooral om straten met een identieke of gelijkaardige naam, of straten die over de gemeentegrens lopen en daar van naam veranderen. Voor elke straat wordt nu al een voorstel voor een nieuwe naam gelanceerd, maar de inwoners van de twee gemeenten mogen in de maand maart ook nog hun zegje doen.

Een werkgroep heeft zich over alle straatnamen van Knesselare en Aalter gebogen. Beide gemeenten hebben bijvoorbeeld een Kerkstraat of een Brugstraat. De N44 heeft in Aalter en Knesselare vandaag zelfs drie verschillende namen: de Knokseweg, de Knokkeweg en de Aalterweg. Dat wordt nu gewoon overal de Knokkebaan, zoals iedereen het in de volksmond ook noemt. Heel wat straten veranderen ook van naam aan de gemeentegrens tussen Aalter en Knesselare. Maar omdat die gemeentegrens op 1 januari 2019 wegvalt, moet ook daar voor één nieuwe gezamenlijke naam gekozen worden.





"Wanneer er in de twee gemeenten een gelijke straatnaam was, dan hebben we objectieve gegevens in de weegschaal gelegd", zegt schepen Herlinde Trenson (Groep 9910) van Knesselare. "Het aantal inwoners en het aantal ondernemers of winkels in een straat, waren van doorslaggevend belang. Zo blijft de Kerkstraat in Knesselare bijvoorbeeld de Kerkstraat. Want die heeft meer inwoners en meer middenstanders dan de Kerkstraat in Aalter. Ook de Kloosterstraat en Nieuwstraat hebben we zo in Knesselare kunnen behouden. We hadden vlug een consensus."





Voor elke straat die van naam moet veranderen, hebben de gemeentebesturen al een alternatief bedacht. Ook al mogen de inwoners nog andere voorstellen indienen. "Er zitten echt een paar pareltjes bij", zegt schepen Trenson. "De Molenstraat in Knesselare wordt bijvoorbeeld de Looierijstraat, want daar was ooit een looierij. De zijstraat van de Kruisstraat had niet eens een naam, maar iedereen noemt dat daar Bellemdreefken. We gaan daar nu een officiële straatnaam van maken. En Ursel, het dorp van Pierlala, krijgt nu een Pierlalaweg. Dat is toch prachtig?"





Veiligheid

Volgens titelvoerend burgemeester Pieter De Crem (CD&V) van Aalter zijn de nieuwe namen ook een goede zaak voor de veiligheid. "Sommige straatnamen waren verwarrend en voor de hulpdiensten en politie telt vaak elke seconde", zegt De Crem. "In het nieuwe voorstel is alles een pak logischer en eenvoudiger. Mensen die in een straat wonen waar de naam van moet veranderen, moeten voorlopig niets doen. De gemeenteraden moeten de nieuwe straatnamen eerst nog goedkeuren. Hier en daar zullen ook nieuwe huisnummers moeten toegekend worden. Alle inwoners zullen per brief op de hoogte gehouden worden. Maar we willen er als gemeente voor zorgen, dat de burger zo weinig mogelijk rompslomp heeft voor deze adreswijziging."





De gemeenteraden van Aalter en Knesselare moeten in februari de voorlopige lijst met straatnamen goedkeuren. Van 1 tot 31 maart mogen de inwoners dan hun zegje doen en eventueel alternatieven voorstellen, tijdens het openbaar onderzoek. In de gemeenteraden van mei moeten de nieuwe straatnamen dan definitief toegekend worden.