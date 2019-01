29.000 of 500.000 inwoners? Het schepencollege van Aalter is even groot als dat van Antwerpen Joeri Seymortier

04 januari 2019

15u48 0 Aalter Het schepencollege van de nieuwe fusiegemeente Aalter is even groot als dat van pakweg Antwerpen of Gent. Antwerpen heeft wel ruim 500.000 inwoners, en Aalter amper 29.000. Ook Lievegem en de nieuwe fusiestad Deinze hebben een overaanbod aan schepenen. Groen Aalter luidt de alarmbel en wil dat de gemeenten het met minder doen. En er is volgens hen in Aalter ook nood aan meer vrouwen.

De fusiegemeente Aalter wordt bestuurd door een team van acht schepenen, een waarnemend burgemeester en een titelvoerend burgemeester. Dat is een kernteam van tien mensen, en dus even groot als dat van pakweg een wereldstad als Antwerpen. Daar heeft burgemeester Bart De Wever een team van negen schepenen naast zich. Aalter heeft dus vanaf dit jaar een schepen per 3.625 inwoners. In Antwerpen is dat een schepen per 55.000 inwoners.

“De samenstelling van het college in Aalter is perfect wettig, maar Aalter kon ook gekozen hebben om een college van vijf schepenen en een burgemeester aan te duiden”, zegt Mieke Schauvliege van Groen. Zij wou de kritiek al op de installatie van de gemeenteraad uiten, maar voorzitter Pieter De Crem gaf haar die kans niet. “Aalter heeft echt alle postjes gepakt, die te pakken waren. Wij willen een college met minder schepenen, maar wel schepenen die in hoofdberoep aan politiek doen. Een gemeente met bijna 30.000 mensen verdient dat. Een schepenambt mag geen bijverdienste zijn. Kiezen voor minder schepenen, maar schepenen in hoofdberoep is pas echt zuinig omgaan met gemeenschapsgeld. Een schepen verdient in de fusiegemeente Aalter 51.321 euro bruto per jaar. Het met een paar schepenen minder doen, kan de gemeente dus heel wat besparen.”

Meer vrouwen

Ook het gebrek aan vrouwen is een doorn in het oog in het college van Aalter. “Slechts een van de negen leden van het schepencollege is een vrouw. Als signaal kan dit tellen. Eén op drie verkozenen bij CD&V/N-VA is een vrouw. Het lijkt ons logisch dat dit ook in het college zo zou zijn. Maar nog veel beter zou zijn dat we echt kiezen voor een evenredigheid: evenveel vrouwen als mannen in het college. Dat een college kan bestaan uit amper elf procent vrouwen, is anno 2019 totaal onbegrijpelijk”, vindt Schauvliege nog.

Fusiecadeau

Lievegem doet het ook al met een burgemeester, acht schepenen en een voorzitter van de gemeenteraad. In Deinze zijn er ook al negen schepenen. Fusiegemeenten krijgen in het startjaar sowieso twee extra schepenen toebedeeld. Binnen zes jaar gaat daar één af, en binnen twaalf jaar nog eens een schepen minder. Volgens De Crem en co is de samenstelling van het schepencollege van Aalter vandaag perfect zoals decretaal bepaald. “En voor de samenstelling is gewoon de wil van de kiezer gevolgd”, klinkt het nog.

