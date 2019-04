21 dagen rijverbod en 400 euro boete voor laagvlieger die met 145 km/u over de N44 vlamt JDG

09 april 2019

13u23 3 Aalter Een man heeft van de politierechter in Gent een rijverbod van 21 dagen en een boete van 400 euro gekregen nadat hij met 144 kilometer per uur de lens passeerde op de N44 in Knesselare.

De bestuurder reed met z’n wagen op de N44 in Knesselare, richting Aalter. De snelheidslimiet van 90 kilometer per uur liet hij links liggen: zo werd hij geflitst tegen 144 kilometer per uur. “We ontkennen de feiten niet”, stelt zijn advocaat. “Het was op een zondagnamiddag, waardoor er amper verkeer op de baan was. Het had niet gemogen, maar hij heeft zich laten verleiden.”

De politierechter legde hem een boete van 400 euro op. Hij zal z’n wagen ook 21 dagen aan de kant moeten laten staan.