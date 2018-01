2018: jaar vol bouwwerven 20 MILJOEN EURO AAN INVESTERINGEN NET VOOR VERKIEZINGEN JOERI SEYMORTIER

02u48 0 Joeri Seymortier De centrumwerken in de Lostraat werden gisteren weer aangevat. Aalter De werken van de centrumvernieuwing in Aalter zijn gisteren na de winterstop weer begonnen. Meteen ook het startschot voor een verkiezingsjaar vol bouwwerven en wegenwerken. Aalter investeert dit jaar maar liefst twintig miljoen euro. Behalve heel wat kleine projecten zijn er ook tien grote werven. Wij zetten de meest opvallende werken op een rijtje.

CENTRUM:

De werken in het centrum van Aalter zijn gisteren weer begonnen. "Er wordt nu gewerkt in de Lostraat, tussen de Bellemstraat en Veilige Have", zegt waarnemend burgemeester Patrick Hoste (CD&V). "Ook de Biesemkerkweg moet in deze fase helemaal open. Er wordt een grote elektriciteitscabine verplaatst, dus moeten er heel veel kabels onder de grond. Wanneer de nutsmaatschappijen klaar zijn, liggen de werken even stil. In het voorjaar worden dan de wegenwerken opgestart. Die zullen in de Bellemstraat starten en zo naar het centrum afzakken."





Joeri Seymortier Recht tegenover het station zijn de grondwerken voor de bouw van het nieuwe Kunstencentrum volop bezig.

E40:

Ook op de werf rond de E40 in Aalter is er sinds gisteren weer beweging. "Tot eind april blijft de verkeerssituatie daar ongewijzigd", zegt Patrick Hoste. "Dan volgt er weer een switch. De viaduct van de Tieltsesteenweg gaat dan open, maar dan moet de viaduct van de Steenweg op Deinze wel weer een tijd dicht", aldus Hoste.





KUNSTENCENTRUM:

Recht tegenover het station zijn de grondwerken voor de bouw van het nieuwe Kunstencentrum gestart. In de begroting staat dit jaar zeven miljoen euro ingeschreven voor de aankoop van een cascogebouw en de afwerking ervan. Maar het project zal nog een pak meer kosten. De nieuwbouw moet de huidige Academie en de bibliotheek een nieuwe plek geven. Daarboven komen seniorenflats.





STATIONSPLEIN:

Dit jaar wordt het stationsplein volledig heraangelegd. De zone tussen het nieuwe woonproject Smedenpoort en het stationsgebouw wordt helemaal opgebroken en wordt een plein, waar vooral openbaar vervoer en zwakke weggebruikers centraal staan. Er wordt 450.000 euro aan de kant gezet.





ONDERGRONDSE PARKING:

Naast de bestaande ondergrondse parking aan het Hof Van Praet komt er dit jaar nog een tweede even grote ondergrondse parking bij. De eerste sleufwerken zijn gebeurd, dus ook dat project schiet nog in het voorjaar uit de startblokken. Daarvoor wordt 1,35 miljoen euro voorzien.





BRUG OVER KANAAL:

Waterwegen en Zeekanaal legt nu een nieuwe brug over het kanaal. Die brug moet de industrieterreinen Woestijne en Lakeland met elkaar verbinden. De gemeente moet de brug laten aantakken op de bestaande wegen en voorziet daarvoor 865.000 euro.





FIETSPAD BELLEM:

Het symbooldossier van deze legislatuur wordt de langverwachte aanleg van het fietspad tussen Aalter en Bellem. Na jaren wachten komt dat er nu eindelijk langs de Bellemstraat en Bellemdorpweg. Ook weer goed voor meer dan een miljoen euro.





SPORT:

Meer dan een miljoen euro gaat dit jaar ook naar de opsmuk van de voetbalaccommodatie en de sport. Het voetbalstadion van Aalter krijgt met 500.000 euro een complete make-over. Voetbalclub Maria-Aalter krijgt een nieuwbouw voor 260.000 euro. In Lotenhulle staan kleinere aanpassingswerken gepland aan de voetbalinfrastructuur. De atletiekpiste in Aalter krijgt voor 205.000 euro een nieuwe toplaag.





SNELHEIDSCAMERA'S:

Er komen op vijf plaatsen in Aalter samen twintig slimme camera's die de snelheid van wagens meten en die ook nummerplaten kunnen scannen. Goed voor 600.000 euro. De trajectcontrole komt er onder andere in de doortocht Lotenhulle, het centrum van Poeke, de Weibroekdreef en in het dorp van Maria-Aalter.





WEGENWERKEN:

Naast de grote werken in het centrum zijn er ook nog wegen- en rioleringswerken gepland in de Papenwal, Nauterkensstraat, Nevelestraat, Lomolenstraat, Lentakker en Kleitestraat. Ook de werken in de Sterrewijk lopen dit jaar verder.