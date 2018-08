2,5 uur file na ongeval met 4 auto's 01 augustus 2018

Een ongeval met vier wagens heeft gisteren een immense verkeershinder veroorzaakt op de E40 van de kust naar Brussel. Tussen Aalter en Beernem botsten rond 15.15 uur vier auto's tegen elkaar. Hierdoor waren de linker - en rechterrijstrook versperd en moest het verkeer via een trechter langs de middelste rijstrook langs het ongeval passeren. Hierdoor stond het verkeer zo goed als stil van voorbij Oostkamp, goed voor tien kilometer file en ruim 2,5 uur langere reistijd. Het Vlaams Verkeerscentrum raadde iedereen dan ook aan om de snelweg in Brugge te verlaten en via de E34 en de N44 verder te rijden. Bij het ongeval vielen enkele gewonden die voor verzorging naar het ziekenhuis zijn overgebracht. Alle voertuigen moesten getakeld worden. Rond 16.45 uur was de rijbaan vrij en kwam het verkeer geleidelijk aan op gang. (JEW)