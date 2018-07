170 vacatures bij Meat&More 04 juli 2018

Meat&More, het voedingsbedrijf boven onder andere Buurtslagers, heeft 170 vacatures in heel Vlaanderen en houdt op vrijdag 6 juli een jobdag in het hoofdkantoor in Aalter. Inschrijven kan op www.meatandmore.be/jobs/jobdagen. Op 6 juli kan je er dan terecht van 14 tot 17 uur. Lukt vrijdag niet, dan kan je naar een volgende jobdag op vrijdag 1 augustus, of later op vrijdag 21 en zaterdag 22 september. (JSA)