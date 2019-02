17 handelaars onder één dak: “Samenwerken maakt iedereen sterker” Joeri Seymortier

23 februari 2019

17u42 0 Aalter Maar liefst 17 handelaars uit Aalter en omgeving staan dit weekend samen op de inspiratiebeurs ‘Taste and More’.

Op de beurs in de toonzaal van Autocenter Luc langs de Steenweg op Deinze heeft elke handelaar zijn standje. “Toch staan we er als één geheel, en niet allemaal op ons eilandje”, zeggen de standhouders. “Samenwerken maakt elk van ons hier echt sterker. Elke standhouder heeft zijn publiek en brengt mensen mee naar de beurs. En die mensen ontdekken meteen ook de zestien andere handelaars in de buurt. Zo leren een pak nieuwe mensen dit weekend al onze producten en diensten kennen.”

De beurs ‘Taste en More’ is zondag nog te bezoeken van 10 tot 18 uur. Gratis toegang.