13 achterkleinkinderen… maar nu pas een viergeslacht Joeri Seymortier

18 februari 2019

09u20 0 Aalter Martha Jacobs (91) uit Lotenhulle bij Aalter kan haar geluk niet op. Ze is voor de dertiende keer overgrootmoeder geworden, en pas nu heeft ze een viergeslacht.

De kleine Hanne Strubbe is de dochter van Kim Genbrugge (28) uit Aalter. Oma is Linda De Visschere (55) uit Lotenhulle, en de overgrootmoeder Martha Jacobs. “Ik heb ondertussen al 13 achterkleinkinderen, maar met de geboorte van Hanne hebben we pas ons eerste viergeslacht in de familie. Mijn geluk kan niet op”, straalt Martha.