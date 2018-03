11 miljoen euro voor uitbouw station NMBS-BAAS KOMT ZELF KIJKEN HOE PERRONS TOEGANKELIJKER KUNNEN JOERI SEYMORTIER

27 maart 2018

03u34 0 Aalter De NMBS en de gemeente Aalter zullen de komende jaren maar liefst elf miljoen euro pompen in de uitbouw van het station van Aalter. NMBS-baas Sophie Dutordoir kwam gisteren het station van Aalter bezoeken en belooft ingrijpende werken.

De grote baas van de NMBS naar je gemeente halen, doe je alleen wanneer er grote investeringen gepland zijn. Pieter De Crem (CD&V) kon Dutordoir overtuigen om met haar eigen ogen het station van Aalter te komen bezoeken, en onderhandelde gisteren over de toekomst. "Er is de voorbije jaren al veel geïnvesteerd in nieuwe bruggen en tunnels over de spoorwegen in Aalter, maar nu komt de stationsomgeving van Aalter zelf aan de beurt", zegt titelvoerend burgemeester Pieter De Crem. "Elke dag stappen meer dan tweeduizend reizigers op en af in Aalter. In het station zelf wordt de komende jaren 2,7 miljoen euro geïnvesteerd, onder andere om het station te vernieuwen en de perrons toegankelijker te maken. Vandaag kan je nog altijd alleen via trappen aan de perrons, en dat moet veranderen. Het station van Aalter is een hefboom voor het openbaar vervoer in de hele regio, en dat willen we nog meer uitspelen."





Parkeertoren

Behalve de 2,7 miljoen euro voor het station wordt ook nog eens 8,2 miljoen vrijgemaakt voor de mobiliteit rond het station. De komst van een parkeertoren is in dat dossier de meest opvallende nieuwigheid. Wie naar de parkeertoren rijdt, zal al voor het station ondergronds gestuurd worden, zodat al die wagens weggehaald worden uit de stationsbuurt zelf. Tussen het station en de nieuwe appartementen aan de overkant komt een gloednieuw plein.





Grote baas Sophie Dutordoir kwam perfect voorbereid naar Aalter en toonde grote interesse. Toen ze op het aankondigingsbord enkele 'rode treinen' zag staan, die dus met vertraging in Aalter zouden aankomen, spraken haar ogen boekdelen. Dutordoir wou gisteren ook zoveel mogelijk personeelsleden persoonlijk ontmoeten. De Crem en Dutordoir gingen ook even praten met Patrik Deltombe, die net de trappen van het station aan het schoonvegen was. Hij kreeg een pluim voor de netheid in en rond het station. "Ik sta versteld van het aantal reizigers dat hier in het station van Aalter de trein neemt", zegt Sophie Dutordoir. "We mogen het belang van zo'n station niet onderschatten. Aalter heeft een goede verbinding met de kust, met Gent en Brussel, en met de nationale luchthaven. Dat er hier toch wel werk aan de winkel is? Absoluut. Zeker op vlak van toegankelijkheid voldoet dit station niet. Voor minder mobiele mensen zijn al de trappen hier niet evident. We hebben projecten voorzien in ons investeringsplan, om het station van Aalter effectief toegankelijker te maken", beloofde de topvrouw nog.