11 miljoen euro voor geluidsmuren 23 mei 2018

02u34 0

De komende jaren zullen langs de E40 en de N44 in Aalter maar liefst tien kilometer geluidsmuren geplaatst worden. Seppe Santens (Groen) wou weten wanneer de lang beloofde geluidsmuren langs de N44 tussen de spoorweg en Sint-Rita er zouden komen. "Vlaanderen heeft vandaag maar liefst elf miljoen euro geblokkeerd voor geluidsmuren op Aalters grondgebied", zegt waarnemend burgemeester Patrick Hoste (CD&V). "Dat is goed voor maar liefst tien kilometer geluidsmuren. Waar ze precies zullen komen, wordt nu in een plan gegoten. Maar de nodige budgetten voor de komende jaren zijn in ieder geval voorzien." (JSA)