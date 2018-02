107 vacatures bij Meat&More 03 februari 2018

03u02 0 Aalter Meat&More uit Aalter, de koepel onder andere boven Buurtslagers en Bon'Ap, heeft 107 openstaande vacatures in de groep. De helft daarvan kan in Oost-Vlaanderen ingevuld worden.

Vandaag, zaterdag 3 februari, wordt in Aalter een Jobdag georganiseerd. Er wordt gezocht naar verschillende profielen: van schoolverlaters tot experten. "Sinds we in 2016 de Talent Mobility Award wonnen, zetten we in op de juiste mensen op de juiste plaats", zegt Mieke Ally. "Bij ons staat een job op maat voorop. Dus vragen we ook toekomstige sollicitanten om ons te laten weten wat zij verwachten en waarin wij hen tegemoet kunnen komen."





Op zaterdag 3 februari, van 9 tot 12 uur, kunnen geïnteresseerden terecht in de hoofdzetel, Groendreef 10 in Aalter.





Inschrijven kan op www.meatandmore.be/jobs/jobdagen.





(JSA)