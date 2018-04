102 nieuwe woningen aan Sint-Jozefstraat 18 april 2018

Er komen 102 nieuwe woningen op de 4,5 hectare grond tussen de Sint-Jozefstraat en de Sportlaan in Aalter.De gemeenteraad heeft het plan maandagavond definitief goedgekeurd. De nieuwe verkaveling komt tussen de twee grote verkeersaders E40 en N44 te liggen. Dat ziet Groen niet zo zitten. "Wie daar gaat wonen, stelt zich open aan heel wat fijn stof, en dat is niet gezond", zegt Mieke Schauvliege (Groen). "De verkaveling is ook veel te groot. Je kan er als gemeente ook voor kiezen om half zoveel huizen te voorzien en heel wat groen en open ruimte in de verkaveling te verwerken. Maar Aalter kiest weer voor de klassieke verkaveling van dichtbouwen."





Inbreidingsproject

Waarnemend burgemeester Patrick Hoste (CD&V) verdedigt de beslissing: "Dit is een inbreidingsproject en spaart de open ruimte aan de rand van onze gemeente. Net waar Groen zou voor moeten staan, maar ook nu is het weer niet goed."Al het verkeer van de nieuwe verkaveling moet langs de Sint-Jozefstraat. Dat wordt daar volgens Groen veel te druk. Zeker wanneer ook op de oude schoolsite een project komt. Daar heeft een ontwikkelaar een project ingediend voor een kantoorgebouw van zes bouwlagen. "Die aanvraag is stopgezet, dus er is niet eens een dossier", stelt burgemeester Hoste nog gerust.





