100 jobs bij Meat&More 04 juni 2018

Voedingsbedrijf Meat&More uit Aalter, de koepel boven onder andere Buurtslagers en Bon'Ap, heeft honderd openstaande vacatures. Op woensdag 6 juni wordt een jobdag gehouden. "Sinds we in 2016 de Talent Mobility Award wonnen, zetten we in op de juiste mensen op de juiste plaats", zegt Mieke Ally van Meat&More. "Bij ons staat een job op maat voorop. Dus vragen we ook toekomstige sollicitanten om ons te laten weten wat zij verwachten en waarin wij hen tegemoet kunnen komen. Respect en openheid vinden we belangrijk op elk niveau." Inschrijven kan op www.meatandmore.be/jobs/jobdagen. Op 6 juli en 1 augustus, telkens van 14 tot 17 uur, staan de deuren opnieuw open. (JSA)