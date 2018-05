"Zone 30 op doortocht is onduidelijk" 28 mei 2018

02u34 0

Groen Aalter wil dat de zone dertig op de doortocht N409 door Lotenhulle duidelijker aangepakt wordt. Rond het kruispunt met de Nevelestraat en Lodorp is de maximum toegelaten snelheid op de drukke verbindingsweg tussen Aalter en Deinze amper dertig per uur. "Dat staat aangeduid met een belachelijk klein verkeersbordje dat wellicht maar weinig bestuurders al zien staan hebben", zegt Seppe Santens (Groen). "Veel mensen weten niet eens dat je daar maximum dertig per uur mag rijden. Wij vragen een betere signalisatie."





Waarnemend burgemeester Patrick Hoste (CD&V) is geen voorstander. "Wie te snel rijdt, moet de schuld niet altijd op de wegbeheerder of de gemeente steken", vindt Hoste. "Je rijdt daar op een verkeersplateau en in de wetgeving staat dat je dan sowieso maximum dertig per uur mag rijden. Elke bestuurder moet zijn wegcode kennen. Binnenkort worden er trouwens vaste camera's geplaatst op het traject van de Steenweg op Deinze. Dan zal iedereen zich zeker aan de maximum snelheid moeten houden", zegt burgemeester Hoste. (JSA)