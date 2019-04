“Ze bood zich schaars gekleed aan bij de man van mijn cliënt”: bejaarde vrouw voor de rechter na ruzie met 85-jarige buurvrouw JDG

03 april 2019

14u49 0 Aalter Een 85-jarige vrouw uit Aalter heeft haar bejaarde buurvrouw voor de rechter gedaagd. Volgens haar advocaat maakte de vrouw zich meermaals schuldig aan stalking.

Volgens de burgerlijke partij ging de beklaagde wel heel ver om haar buurvrouw het leven zuur te maken: zo zou ze zich onder andere schaars gekleed hebben aangeboden bij de man van het slachtoffer. “Toen dat niet lukte, begon ze haar zwart te maken", zegt haar advocaat. “Ze maakte haar uit voor een ‘oude heks’, en stuurde zelfs een fors gebouwde man naar haar deur die om haar aan te vallen.”

En de lijst van klachten gaat verder: zo zou de beklaagde het slachtoffer valselijk hebben beschuldigd van geluidsoverlast. “De politie heeft vastgesteld dat ze zelf lawaai maakte of aan een derde persoon de opdracht gaf. Daarna probeerde ze de schuld in mijn cliënt haar schoenen te schuiven. Wij vragen dan ook een schadevergoeding van 1.500 euro.”

“Dat mijn cliënt schaars gekleed haar man wou versieren? Da’s ook de eerste keer dat ik dat hoor”, antwoordde de advocaat van de beklaagde. “U beweert hier wel meer zaken die ik nergens lees in het strafdossier.”

De burgerlijke partij wil de vrouw veroordeeld zien voor belaging - de strafrechtelijke kwalificatie waar stalking in het Belgische strafwetboek mee wordt aangeduid - maar dat vond het parket toch een brug te ver. “Wij laten de uitspraak over aan de wijsheid van de rechter”, klonk het. Het Openbaar Ministerie vorderde dan ook geen specifieke strafmaat. De verdediging pleitte woensdag voor de vrijspraak.

Ondertussen is de beklaagde verhuisd, en wonen beide dames op veilige afstand van elkaar Aalter. “De rust is teruggekeerd. Ik hoop alleszins we elkaar nooit meer moeten tegenkomen”, besluit de bejaarde beklaagde tegen de rechter. Vonnis op 24 april.