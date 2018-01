"Waarom mogen we niet naar Vrijhofstraat?" 20 januari 2018

Aalter Het eenrichtingsverkeer in het korte stukje Bellemstraat tussen de Boomgaard- en de Vrijhofstraat in Aalter staat ter discussie.

"Waarom mogen we vanuit de Bellemstraat niet gewoon een klein stukje doorrijden tot aan de Vrijhofstraat om zo aan het Rond Punt te geraken?" Dat is wat de bewoners en handelaars van het centrum van Aalter zich afvragen. In de Bellemstraat werd eenrichtingsverkeer ingevoerd, zodat je enkel nog in de richting van Bellem naar Aalter mag.





Honderd meter

Maar volgens heel wat handelaars zou het beter zijn dat het eenrichtingsverkeer maar honderd meter verder start, dus voorbij het kruispunt met de Vrijhofstraat. Zo zou er via de Vrijhofstraat een extra uitvalsweg van het centrum naar het Rond Punt ontstaan. "We moeten dit onderzoeken samen met de verkeersdeskundigen van politie en gemeente", zegt titelvoerend burgemeester Pieter De Crem (CD&V). (JSA)





