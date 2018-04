't Koppentheater speelt 'IJskoud' 05 april 2018

02u51 0

't Koppentheater uit Aalter speelt deze week het nieuwe theaterstuk IJskoud. 't Koppentheater is een figurentheater uit Aalter, en speelt met marionetten die door Hendrik De Man gesneden zijn uit Lindehout. De Poppenspelers van deze productie zijn Hendrik De Man, Lien Van Autreve, Tycho Maes en Peter Van Autreve. Er wordt gespeeld op donderdag 5, vrijdag 6 en zaterdag 7 april in het keldertheater van het gemeentehuis in Aalter, telkens om 20 uur. Kaarten kosten 6 euro. Info: www.tkoppentheater.be. (JSA)