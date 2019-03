’t Folk Ursel kiest zaterdag voor klassiek Joeri Seymortier

15 maart 2019

07u43 0 Aalter ‘t Folk Ursel kleurt buiten de lijntjes en gaat op zaterdag 16 maart voor klassiek.

De broers Hans en Pieter Ryckelynck komen een klassiek pianoconcert geven. Met werk van onder andere Ludwig van Beethoven, Robert Schumann en Johannes Brahms. Om 20 uur in zaal De Katerhoek, IJzeren Hand 16 in Ursel. Kaarten kosten 10 euro in voorverkoop en 12 euro aan de kassa. Info: 09/227.50.15 of info@tfolkursel.be.