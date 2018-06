"Overstroming wellicht erkend als ramp" GEMEENTE EN PROVINCIE VERZAMELEN ZOVEEL MOGELIJK SCHADEBEWIJZEN JOERI SEYMORTIER

13 juni 2018

02u52 0 Aalter De zware overstromingen van donderdagavond 24 mei in Aalter zullen zo goed als zeker erkend worden als een 'algemene ramp'. De gemeente en de provincie starten samen een dossier op, waarin de globale schade in Aalter geraamd moet worden.

De gemeente Aalter begint met het verzamelen van zoveel mogelijk gegevens over de overstroming van donderdagavond 24 mei. Heel wat mensen hebben hun schade al doorgegeven aan het gemeentebestuur, maar nu wordt opgeroepen dat iedereen dat moet doen. "De provincie heeft ons gevraagd om zoveel mogelijk te verzamelen, om zo een sterk dossier op te stellen dat kan leiden tot een erkenning van 'algemene ramp'", zegt waarnemend burgemeester Patrick Hoste (CD&V). "Of de erkenning er door de Vlaamse Regering zal komen, is nog afwachten. Maar doordat de provincie ons vraagt om het dossier zo snel mogelijk op te starten, is de kans groot. Terecht ook. Wat wij op donderdag 24 mei in Aalter meegemaakt hebben, was zeer uitzonderlijk. Tachtig kubieke meter regen in anderhalf uur, is nooit eerder gezien. Als er enkel schade aan gewassen op weilanden is, dan kan dat een landbouwramp worden. Maar omdat er ook schade was aan huizen, zou het in Aalter om een 'algemene ramp' kunnen gaan. Dan kunnen mensen met schade naast de tegemoetkoming van de verzekering, ook op tussenkomsten van het rampenfonds rekenen."





Groen Aalter wou maandagavond op de gemeenteraad dat Aalter extra maatregelen neemt om dergelijke overstromingen te vermijden. "De regenval was uitzonderlijk, maar dat zal volgens specialisten steeds meer gebeuren", zegt Mieke Schauvliege (Groen). "Er moeten structurele oplossingen komen op de locaties die overstromingsgevoelig zijn. Er moet -zeker in het centrum- minder beton komen, en meer plaatsen waar water nog in de grond kan infiltreren. Vergunningen moeten beter gecontroleerd worden, want de voorwaarden worden niet altijd nageleefd. Pleinen, parkings, middenbermen, schoolspeelplaatsen en bedrijventerreinen ontharden is dringend nodig."





Overmacht

Pieter De Crem (CD&V) heeft het over een duidelijke zaak van overmacht en vond het ongepast dat Groen hier volgens hem een politiek dossier van maakt. "Totaal misplaatst om te doen alsof de gemeente schuldig is."





Schade melden kan op 09/325.22.00, ter plaatse aan de balie in het gemeentehuis of op www.aalter.be/schade. Als de erkenning als ramp er komt, dan moet iedereen ook nog eens een individueel dossier indienen.